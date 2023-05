Ginnastica Ritmica Iris in Salento per un weekend di gare

Prova in terra salentina per la Ginnastica Ritmica Iris che sabato 20 e domenica 21 maggio sarà protagonista al Palasport “San Giuseppe da Copertino” per prendere parte alla 2^ prova Campionato d’Insieme Silver LC LD LE, la 2^ prova Campionato Serie D Silver LC LD LE, il Campionato d’Insieme Gold, il Trofeo Coni, la 2^ prova Campionato Individuale Silver LA LB e la 2^ prova di pre agonistica GR.

Sabato 20 le prime ginnaste Iris a scendere in pedana saranno quelle della squadra giovanile Gold composta da Cristina Bianco, Anna De Candia, Arianna De Feudis, Silvana De Santis e Veronica Fruttidoro. A seguire sarà il turno del team che parteciperà al Trofeo CONI formato da Sara Belgiovine, Emma Di Liddo, Irene Porcelli e Gaia Silvestris.

Domenica 21, invece, sarà la volta delle gare individuali Silver con la partecipazione al Campionato Individuale LA di Carlotta D’aquino, Sofia Marcotrigiano, Amelie Mastrofilippo, Serena Marcotrigiano, Alessia Giacomantonio, Mariagrazia Allegretta, Alessia De robertis, Serena Morgese, Elena Cirillo, Silvia La Gioia, Antia Labombarda, Bianca Tricarico, Livia Acquaviva, Sarah Stallone, Gaia Miolla e Dalila De Cristofaro.

Per il Campionato Individuale Silver LB e alle diverse categorie di appartenenza scenderanno in pedana, infine, Nicole Brancale, Annagiulia Scardigno, Francesca Scardigno, Miriam Garbetta e Morena Depalo.

Tecnici Accompagnatori della folta pattuglia Iris saranno Lucia Andriani, Dalila Losito e Debora Turturro.