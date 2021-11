Ginnastica Ritmica Iris protagonista a Bari, i risultati delle biscegliesi / FOTO

Ginnastica Ritmica Iris protagonista nella lunga giornata al Palasport Capocasale di Bari, andata in scena domenica 21 novembre con la disputa del Campionato Individuale Silver, torneo Winter Club Silver, Campionato D’insieme Gold ed il Trofeo Squadre Gr Puglia Gold (Uniti per Vincere).

All’evento organizzato dal team presieduto dal biscegliese Nico Di Liddo, tante le ginnaste presenti in pedana, accompagnate dai tecnici Marisa Stufano, Lucia Andriani e Dalila Losito. Un ritorno con il pubblico presente, nel pieno rispetto delle norme vigenti anche grazie al supporto di Alessandra Sangilli, Monica Scivetti, Sara Musco e Letizia Valente.

Per quel che riguarda le ginnaste biscegliesi: l’Individuale Silver LC tra le Allieve 1 Melania De Cillis chiude quinta (19.750), per le Allieve 4 Lucia Angarano si attesta in nona posizione (20.200). Tra le Silver LD ecco giungere le vittorie di Gaia Catalano (23.950) tra le Allieve 1, davanti alla compagna di squadra Irene Porcelli (22.600). Tra le Allieve 2 Sara Belgiovine chiude al terzo posto (22.975), mentre Emma Di Liddo è seconda tra le Allieve 3.

Vittoria per l’Iris nella categoria Allieve con i 5 cerchi dove la squadra formata dalle biscegliesi Cristina Bianco e Gaia Silsvestris, con Sara Brunetta, Raffaella Caporusso e Anna De Candia si impone con il punteggio complessivo di 12.900. Ginnastica Ritmica Iris che accede alla fase nazionale di squadra prevista a Caorle l’11 dicembre.

Giornata conclusa con il Trofeo Uniti per Vincere dove alle clavette c’è primo posto per Vittoria Ficco (14.000). Ginnastica Ritmica Iris che chiude con il quarto posto finale di squadra con il punteggio complessivo di 46.100.