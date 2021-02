Ginnastica Ritmica Iris pronta per la prima uscita in A1, c’è anche la biscegliese Abbadessa

Dopo tanta attesa è tempo di vigilia della prima tappa dei campionati nazionali di ginnastica ritmica che sabato 20 e domenica 21 febbraio prenderanno il via al PalaVesuvio di Napoli con l’Iris protagonista nella massima serie.

L’evento organizzato dalla Evoluzione Danza di Angri, vedrà ai nastri di partenza le compagini impegnate nei campionati di Serie A1, A2 e Serie B. Per la Ginnastica Ritmica Iris sarà la seconda stagione consecutiva in Serie A1 e l’intenzione è quella di confermare la costante crescita del club presieduto dal biscegliese Nico Di Liddo. Mesi di allenamento con tante difficoltà legate anche, e soprattutto, alla pandemia e adesso finalmente si torna in pedana per dare tutto e portare l’Iris più in alto possibile. Sabato protagoniste per il team pugliese saranno: il capitano Irene Carbonara (2005) di Giovinazzo, Maria Dellaquila, barlettana classe 2005, Giorgia Cuomo, 2007 nativa di Modugno, la molfettese Michela Sallustio, classe 2007, e Serena Abbadessa di Bisceglie nata nel 2006. A disposizione della direttrice tecnica Marisa Stufano ci sarà per il secondo anno consecutivo anche la bielorussa Alina Harnasko, classe 2001, elemento di grande valore oltre che uno dei migliori prospetti a livello europeo. Oltre alla Stufano il team di tecnici accompagnatori sarà completato da Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri e Martina Valente.

Ginnaste che scenderanno in pedana nel tardo pomeriggio di sabato con la Serie A1 che partirà dalle ore 18.15 con diretta streaming sulla pagina Youtube della FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).