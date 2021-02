Ginnastica Ritmica Iris, ginnaste biscegliesi in gara a Toritto

Primo impegno regionale per la Ginnastica Ritmica Iris, quello previsto per domenica 28 febbraio a Toritto in occasione della 1^ prova del Campionato Regionale Individuale Silver LC-LD-LE.

Al palazzetto dello sport della cittadina barese si apre ufficialmente la stagione dopo un anno di stop. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Double Fire, si terrà attenendosi strettamente alle nome previste dal protocollo emanato dalla federazione ed a porte chiuse.

Bella corposa la pattuglia di ginnaste Iris che prenderanno parte alla gara. Tra le LC Allieve 1 ci sarà la biscegliese Irene Porcelli (2012). Tra le LD in pedana scenderanno, tra le Allieve 2: Raffaella Caporusso (2011) di Barletta; tra le Junior 1: le biscegliesi Chiara Storelli (2008) e Arianna De Feudis (2008); tra le Junior 3: Imma Lourdes Santeramo (2006) di Barletta e Vittoria Ficco (2006) di Bisceglie. Tra le Senior 1 le bitontine: Simona Brunetta (2005) e Silvia Maffei (2004). Sarà la volta poi delle LE con Sara Brunetta (Bitonto 2009) tra le Allieve 4; tra le Junior 1: Silvana De Santis (2008) e Veronica Fruttidoro (2008) entrambe di Bitonto e tra le Junior 2 sarà la volta di Martina Maggi (2007) ginnasta di Modugno.

Ad accompagnare le dodici ginnaste ci saranno i tecnici: Marisa Stufano, Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri, Dalila Losito e Martina Valente.