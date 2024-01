Ginnastica Ritmica: De Feudis, Di Liddo e Bianco a medaglia al torneo Olympia Cup 74 di Sofia

Si chiude con soddisfazione la spedizione bulgara della Ginnastica Ritmica Iris che lo scorso weekend ha preso parte al torneo internazionale Olympia Cup 74 in quel di Sofia.

Buone le prestazioni delle biscegliesi. Nel “Level B” tra le Junior 3 Arianna De Feudis che conquista il primo posto alle clavette, secondo alla palla per un terzo posto in classifica generale. Nella categoria Junior 1 Emma Di Liddo porta a casa tre ori alla palla, cerchio e classifica generale. Incetta di premi anche per Cristina Bianco che vince la classifica generale delle Junior 2 dopo aver raggiunto il primo posto con palla e cerchio. Per la Bianco anche il titolo di Miss Eleganza del torneo.

Per quel che concerne gli altri risultati, nel “Level B” della competizione, i successi arrivano dalle Junior 3 Silvana De Santis, seconda nella classifica generale e nella specialità cerchio, e prima al nastro. Sempre tra le Junior 2, terzo gradino del podio per Anna De Candia, che completa la sua gara con un oro nella specialità cerchio e un argento alle clavette.

Nel “Level A”, a salire sul gradino più alto del podio è la classe 2011 Flavia Cassano, al comando anche nelle classifiche di specialità cerchio e clavette, e seguita dalla sua compagna di squadra Raffaella Caporusso, che porta a casa tre argenti. Conclude il weekend di gara la Senior Greta Riccardi, che conquista un oro nella classifica generale, un argento nella specialità palla e un altro oro con il nastro, oltre al titolo di Miss Ballabilità.

Per i tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri la trasferta in terra bulgara ha portato soddisfazioni e importanti conferme in vista dei prossimi appuntamenti agonistici a cui le ginnaste prenderanno parte nei prossimi mesi.