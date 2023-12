Futsal: turno casalingo per Diaz e Nettuno. Futbol Cinco a Polignano per la Coppa Italia di C1

Il day after l’Immacolata prevede due turni casalinghi per Diaz e Nettuno con entrambe le gare che avranno fischio d’inizio alle ore 16.00. Turno di Coppa Italia di C1 per il Futbol Cinco Bisceglie.

I biancorossi ospitano al “Paladolmen” il Football Latiano nel nono incontro del campionato cadetto girone G. L’intento è quello di tornare a conquistare punti dopo le due sconfitte consecutive e provare a riprendere la vetta della classifica. Di fronte un Latiano reduce dal ko interno con il Senise che ha interrotto la striscia di tre risultati consecutivi. Otto i punti tra le due squadre e, statistiche alla mano, si affrontano la miglior difesa ed il quarto miglior attacco. Diaz che ha subito 18 reti mentre, la squadra brindisina, ha siglato sinora 33 gol (di cui 12 portano la firma di Jhordan Moreira) Dirigerà l’incontro Giuseppe Squicciarini di Bari coadiuvato da Simone Petracca di Lecce. Crono Sergio De Gennaro di Molfetta.

Tornare a conquistare punti dinanzi al proprio pubblico. E’ questo l’obiettivo del Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, ospiterà il San Ferdinando C5 nel nono incontro del torneo serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia di punti per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria e se la vedranno con una squadra in serie positiva da due turni. Francesco Lovascio è il direttore di gara designato per l’incontro.

Il campionato di Serie C1 va in letargo per far spazio al primo turno di Coppa Italia. Futbol Cinco Bisceglie che domani sarà di scena sul campo del Volare Polignano. La formula è quella del tabellone tennistico con gli uomini di mister Tritto che dovranno cercare l’impresa contro una delle squadre che meglio ha fatto nel girone d’andata.

Foto: Felice Nichilo