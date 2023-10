Futsal: quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Futbol Cinco Bisceglie

Continua l’avvio negativo di stagione per il Futbol Cinco Bisceglie sconfitto ieri sera al Palasport di Corso Germania dalla Futsal Andria in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C1 di futsal.

Gli uomini di mister Tritto, privi degli squalificati Di Benedetto e L’Erario, nel turno infrasettimanale sono andati subito sotto di due reti nella prima frazione di gioco per poi chiudere la contesa con un 5-1 in favore dei padroni di casa. Andriesi a segno con le doppiette di Jose David e Roberto Sasso, oltre al gol di Somma. Rete della bandiera per il Cinco a firma D’Elia.

Biscegliesi ultimi in classifica a quota zero punti in compagnia del Byre Ruvo, ma in attesa di capire quale sarà l’esito del ricorso operato in occasione della prima giornata disputata contro il Futsal Terlizzi. Sabato 14 ottobre si torna in campo affrontando il CUS Bari.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA