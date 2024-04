Futsal: Futbol Cinco saluta la C1, ko interni per Diaz (B) e Nettuno (C2) / CLASSIFICHE

Turno da dimenticare per le biscegliesi del futsal tutte sconfitte e con verdetti che spengono alcuni degli obiettivi prefissati.

Nel campionato di serie B la Diaz perde in casa 4-2 contro il Bernalda e consente al Città di Acri di festeggiare con una giornata d’anticipo la promozione in A2. Garcia Rubio e Mongelli a segno per i biancorossi che adesso devono guardarsi alle spalle in vista dell’ultimo turno onde evitare di perdere anche il secondo posto.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B

Amaro epilogo in C1 per il Futbol Cinco che perde il playout contro il CUS Bari e saluta la categoria. Si gioca al Paladolmen in un venerdì sera vietato ai deboli di cuore. Baresi che mettono la marcia giusta, gli uomini di Tritto provano a rientrare in gara ma termina 4-1 per il CUS che esulta e spedisce il Cinco in C2.

Sconfitta anche per il Nettuno (serie C2, girone A) sul sintetico amico cede il passo al Boemondo 8-3. Per il roster di Francesco Ventura a segno Carabellese, Losapio e Cangelli.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE C2