Futsal: Diaz cerca riscatto in Calabria, Cinco ospita il Ruvo, Nettuno in trasferta

Una gara casalinga e due trasferte. E’ questo il programma che vede protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno le quali scenderanno in campo sabato 2 Dicembre.

I biancorossi saranno di scena in Calabria contro il Città di Acri nell’ottavo incontro del campionato cadetto girone G. Diaz a caccia del riscatto dopo il ko interno con il Città di Potenza per consolidare la prima posizione in classifica. La compagine rossonera invece,è reduce dalla sconfitta con il Senise ma, al contempo, vuole proseguire l’imbattibilità interna avendo ottenuto altrettante vittorie nelle ultime due uscite dinanzi al proprio pubblico. Statistiche alla mano, le due squadre hanno 6 punti di differenza (18-12), calabresi a segno in 30 occasioni (13 portano la firma di Gervasi) contro le 28 dei biscegliesi. Quest’ultimi però, detengono la miglior difesa con 15 gol al passivo.

Turno casalingo per il Futbol Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” il Futsal Byre Ruvo nella tredicesima nonchè ultima giornata d’andata del massimo torneo regionale. Due squadre alla disperata ricerca di punti per poi provare a risalire la china nel girone di ritorno. Nerazzurri ultimi in classifica con 3 lunghezze e mai usciti vincitori sul campo. I ruvesi ne hanno uno in più ma non fanno punti dal settimo turno (vittoria per 2-1 sul Conversano) e sono reduci dal ko interno per 5-0 con il Futsal Terlizzi. Si affrontano il peggior attacco e la difesa più perforata. Il Ruvo ha siglato sinora 22 gol invece il Cinco ha subito 69 marcature.

Chiude il programma il Nettuno ospite della vicecapolista Audax Rutigliano nell’ottavo incontro del torneo serie C2 girone A. Padroni di casa favoriti sulla carta considerando il notevole distacco in classifica I biancazzurri però, vogliono ottenere i primi punti lontano dalle mura amiche.

Foto: Felice Nichilo