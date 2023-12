Futsal: anticipi per Diaz e Nettuno, Cinco in casa

Ultimo appuntamento del 2023 per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo tra venerdì 22 Dicembre e sabato 23 Dicembre.

I biancorossi di Di Chiano saranno di scena venerdì 22 Dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20.00 al “Palacampagna” di Bernalda contro il Bernalda Futsal, nell’anticipo del decimo turno del campionato cadetto girone G. I biscegliesi puntano a concludere nel migliore dei modi l’annata mettendo nel mirino l’ottava vittoria in campionato. Un match che si prospetta complesso considerando che la squadra lucana è reduce da quattro successi di fila (l’ultimo nel derby contro il Senise) e va a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria. Statistiche alla mano, si affrontano le due migliori difese del torneo. La Diaz ha subito 18 gol contro i 26 del Bernalda. Quest’ultimi però hanno siglato sinora 43 gol che ne fanno il secondo miglior attacco del girone.

Sabato 23, alle ore 16.00, toccherà al Futbol Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” il Cus Foggia nel quindicesimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri cercano il riscatto dopo il ko di misura con il Futsal Terlizzi mentre, la compagine foggiana, puntano al terzo sigillo consecutivo dopo le affermazioni con Just Mola e Ruvo. Il pericolo n.1 per i ragazzi di Tritto si chiama Lupoli artefice di 25 dei 71 gol siglati dal Cus.

Chiude il programma il Nettuno che, come la Diaz, scenderà in campo venerdì 22 Dicembre (ore 19.30) al “Centro Sportivo Aurora” ospite del Football Club Santeramo nel turno numero 11 del campionato serie C2 girone A.

Foto: Felice Nichilo