Futbol Cinco ko in rimonta contro il Monte Sant’Angelo

Bis sfiorato per il Futbol Cinco sconfitto per 10-8 dal Futsal Monte Sant’Angelo nell’incontro disputatosi in terra garganica, nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, e valevole per la seconda giornata del campionato serie C1 di calcio a 5.

I nerazzurri danno vita ad un primo tempo pressochè perfetto trovandosi a metà incontro avanti per 6-2 in virtù della tripletta di Sinigaglia a cui si aggiungono la doppietta di Amato e la marcatura di Valente. Nella ripresa, i padroni di casa ribaltano completamente il risultato trascinati dal poker di Claudio Ortuso rimpinguate dalla tre reti di Castriotta, dalla doppietta di Amoruso e dal sigillo di Albanese. La doppietta di De Cillis serve solo ad ammorbidire il passivo.

In virtù della sconfitta, contro la squadra garganica, i biscegliesi rimangono a quota 3 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 9 ottobre, il Futbol Cinco ospiterà al “Paladolmen” il Volare Polignano vittorioso per 5-1 sul Barletta calcio a 5.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco