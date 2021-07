Elena Di Liddo fuori dalla finale dei 100 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo

Si ferma in semifinale l’avventura, in gara individuale, della nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo che non centra la finale dei 100 metri farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nella gara andata in scena questa notte in Italia all’Acquatics Centre della capitale nipponica, la nazionale azzurra ha concluso con il tempo di 57”60, settimo tempo della sua batteria, non migliorando la prestazione che ieri l’aveva portata al passaggio del turno. Per il talento biscegliese tesserata Centro sportivo Carabinieri e Circolo Canottieri Aniene un tredicesimo tempo complessivo, precedendo la compagna Ilaria Bianchi (15° tempo).

Ma l’Olimpiade di Elena Di Liddo non termina qui. Spazio nei prossimi giorni alla staffetta 4×100 mista mixed e alla 4×100 mista donne per regalare ancora grandi emozioni ai concittadini biscegliese che in tanti, attraverso le pagine social, hanno dimostrato affetto e sostegno al talento di casa.