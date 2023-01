Eccellenza: vittorie di misura per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Pomeriggio perfetto per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che chiudono il mese di gennaio con due vittorie importanti nei match valevoli per il diciassettesimo turno del girone A di Eccellenza.

Una rete di Doukoure al 64′, la prima dell’attaccante ivoriano in maglia stellata, consente ai nerazzurri di espugnare il campo del Foggia Incedit e di mantenere la vetta della classifica. Una partita controllata dai biscegliesi, bravi a far valere la propria superiorità tecnica e a non farsi innervosire dalla buonissima fase difensiva dei foggiani, abili a chiudere tutti gli spazi agli ospiti fino al guizzo di Doukoure. L’unico rammarico per i nerazzurri è forse quello di non essere riusciti a chiudere la gara nella seconda metà della ripresa tenendo quindi aperta la contesa fino agli ultimi istanti. La retroguardia stellata, però, non ha corso rischi consentendo a Tarolli di mantenere la rete inviolata per la quattordicesima volta in stagione.

Vittoria di enorme importanza in chiave playoff per l’Unione Calcio che supera al “Di Liddo”, al termine di un confronto ricco di emozioni, il San Severo per 3-2 e continua la propria risalita della graduatoria. Fantastica la prova dei ragazzi di mister Rumma che confermano il proprio rendimento in zona d’attacco consolidando sempre di più la propria prolificità in zona gol salendo a quota 38 reti realizzate nel torneo (secondo attacco del girone alle spalle della sola capolista Manfredonia). Primo tempo di alto livello per i biscegliesi che, dopo aver sprecato una buona chance con Amoroso in avvio di match, rompono l’equilibrio con il sigillo numero dieci in campionato del proprio bomber, lesto a deviare in rete una punizione calciata da Stella al 29′. Il vantaggio dà morale ai padroni di casa bravi a trovare il raddoppio già prima dell’intervallo. Dopo aver infatti sfiorato il pari con il palo colpito da Cannarozzi al 32′, il San Severo commette un’ingenuità al 44′ consentendo a Saani di siglare il 2-0 su calcio di rigore incanalando il match in favore dei biscegliesi.

L’avvio di ripresa è scoppiettante con le due squadre molto propositive e vicine al gol. Saani cerca la doppietta personale al 57′ mentre, sul fronte opposto, è Lullo a negare la gioia del gol a Grumo quattro giri di lancette più tardi. L’episodio giusto per riaprire il match lo trovano gli ospiti che al 66′ dimezzano lo svantaggio con Burdo bravo ad avventarsi sulla palla vagante calciata qualche istante prima sulla traversa da Joof. Nel finale i ritmi calano ma nei minuti di recupero succede di tutto. Prima l’Unione sembra chiudere definitivamente la gara trovando il 3-1 al 94′ con Di Palma, freddissimo nel concretizzare al meglio l’ottimo assist di Saani; poco dopo, tuttavia, il San Severo non si dà per vinto siglando il 3-2 con Cannarozzi, bravo a sfruttare un errore di Monopoli nel sesto minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Poco male per gli azzurri in quanto pochi istanti più tardi arriva il triplice fischio a sancire la seconda vittoria consecutiva.

Le vittorie colte nel pomeriggio sorridono alla classifica delle due compagini cittadine. Il Bisceglie, infatti, resta in vetta al campionato, sempre in coabitazione con il Manfredonia vittorioso per 3-1 sul San Marco nell’anticipo disputatosi ieri. Le due squadre sono entrambe a quota 39 punti ma i sipontini hanno sempre un match da recuperare contro il Foggia Incedit. L’Unione Calcio, invece, continua la propria rincorsa alla zona playoff salendo in quinta posizione con 25 punti scavalcando in un colpo solo Canosa, Real Siti e San Marco, tutte sconfitte nei match del weekend. Domenica prossima il campionato osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alla finale di ritorno della Coppa Italia di categoria. Alla ripresa, fissata per domenica 12 febbraio, il Bisceglie attende al “Ventura” l’Orta Nova mentre l’Unione è attesa dallo scontro diretto sul campo del San Marco. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

