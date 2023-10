Eccellenza: Bisceglie torna a Molfetta, esame Spinazzola per l’Unione Calcio

L’ultimo appuntamento del mese di Ottobre coincide con due gare molto importanti ai fini della classifica per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 29 alle ore 14.30 per disputare l’ottava giornata d’andata del campionato di Eccellenza.

I nerazzurri di Di Meo puntano a dare continuità al successo interno con il Polimnia nel match contro la Molfetta Sportiva in programma al “Paolo Poli”. Il Bisceglie ha i favori del pronostico considerando che, la squadra biancorossa, ha ottenuto 1 punto in 7 sette giornate ed è reduce da sei sconfitte consecutive. La Molfetta Sportiva detiene il secondo peggior reparto arretrato del girone con 22 gol subiti. La gara sarà diretta da Marco Stanzani di Bologna coadiuvato da Francesco Tullo di Bari e Pierpaolo Calabrese sempre di Bari. Non ci saranno tifosi nerazzurri a seguito per ragioni di ordine pubblico.

Al “Di Liddo” invece, l‘Unione Calcio Bisceglie mette nel mirino il sesto successo in campionato contro la Nuova Spinazzola. Gli azzurri sono reduci dal pareggio in extremis contro la capolista Molfetta Calcio mentre, la squadra ospite, ha superato nell’ultimo incontro la Molfetta Sportiva per 2-0. E’ il terzo incontro tra le compagini tra campionato e coppa con il bilancio che dice 1 vittoria per l’Unione ed 1 pareggio. Mister Monopoli dovrà fare a meno dello squalificato Di Pierro. Dirigerà l’incontro Andrea Gioia di Brindisi affiancato da Luca De Gaetanis e Matteo Romano sempre di Brindisi. Con comunicato ufficiale n.68 è stata definita la terza fase della Coppa Italia Puglia. L’Unione è stata inserita nel triangolare con Molfetta Calcio e Foggia Incedit e scenderà in campo il 16 e 30 novembre.

Foto: Emmanuele Mastrodonato