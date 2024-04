Eccellenza: Bisceglie ospita San Severo, Unione in trasferta

Terminato il Torneo delle Regioni e smaltite le festività di Pasqua è nuovamente tempo di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 7 aprile in occasione della venticinquesima giornata del massimo torneo regionale entrambe alle ore 16.00.

I nerazzurri, dopo il ko con il Molfetta Calcio, ospitano al “Ventura” il San Severo. Un turno sulla carta agevole considerando che si affrontano la prima e l’ultima della classe. L’obiettivo del Bisceglie è quello di allungare sulle dirette inseguitrici sperando in buone notizie da Toritto con lo Spinazzola che ospita la compagine biancorossa. All’andata, il Bisceglie si impose per 7-0.

Ben più combattuta si prospetta la partita in programma al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis tra i locali e l’Unione Calcio. Gli azzurri vogliono tornare a conquistare l’intera posta in palio dopo il pareggio nel recupero con il Corato per mantenere vive le speranze playoff. La squadra di casa va a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria, aumentare il distacco dalla zona retrocessione e proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al proprio pubblico. Nel match d’andata le due compagini pareggiarono per 1-1. Nell’ultimo precedente giocato in Capitanata gli azzurri si imposero per 3-1.

Foto: Emmanuele Mastrodonato