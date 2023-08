Doppio colpo per i Lions: arrivano Maralossou e Cepic

Ulteriori innesti in entrata per i Lions che si aggiudicano le prestazioni di Constantin Maralossou e Janko Cepic.

Nato a Yaoundé, in Camerun, nel 2002, Maralossou ha raggiunto l’Italia nel 2017, completando la trafila per ottenere lo status necessario a giocare nei campionati nazionali. Guardia di 188 cm per 70 kg, il neo acquisto dei Lions è un attaccante istintivo nonchè un difensore arcigno. “Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, soprattutto perché lo farò in una piazza importante come Bisceglie- ha affermato Maralossou nell’intervista al proprio ufficio stampa-. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sodo, per mettermi alla prova sul campo, pronto a dare il mio contributo alla squadra”. Nel corso della sua carriera Maralossou ha indossato le casacche di Pescara Basket e Libertas Livorno contribuendo al raggiungimento della finale playoff.



L’altro innesto è il montenegrino classe 1999, Janko Cepic il quale risponde all’identikit ricercato da coach Enrico Fabbri per il delicato ruolo di ala. Il nuovo acquisto dei Lions è cresciuto nel vivaio del KK Primorje. Successivamente è approdato in Italia tra le fila del Mens Sana Siena debuttando in A2 nel 2017 con il team toscano. Dopo l’esperienza con Il Siena, Cepic ha indossato le casacche di Tortona, Eurobasket Roma, Legnano. Nella scorsa stagione ha firmato per il San Severo per poi approdare a Cassino dove ha contribuito al salto della compagine laziale nel nuovo torneo di B nazionale.

“Non lo nascondo, sono molto contento di aver scelto di venire a giocare a Bisceglie- ha commentato il classe 1999. Il motivo è molto semplice: conosco già la società e il calore del pubblico avendo affrontato i Lions l’anno scorso da avversario e non vedo l’ora di lottare per i colori di questo club storico. Sono sicuro che faremo tutti il nostro massimo per ottenere il meglio”.



Foto: Ufficio stampa Lions Bisceglie