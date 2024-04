Don Uva e Virtus Bisceglie a caccia di vittorie nel finale di stagione

Don Uva e Virtus Bisceglie a caccia di vittorie nel finale di stagione, con entrambi i collettivi che hanno l’obiettivo assoluto dei tre punti in questa giornata; essendo le formazioni avversarie due squadre delle squadre di basso rango, rispettivamente in Promozione e Prima Categoria.

Il Don Uva viene da una sconfitta interna contro Santeramo, ma nella precedente trasferta contro Cosmano Sport era riuscita ad imporsi. Adesso i biancogialli hanno tutte le intenzioni di allungare la striscia di vittorie in trasferta, essendo i padroni di casa del Canusium Calcio al quartultimo posto in graduatoria, con soli 24 punti conquistati.

La Virtus invece viene da due pareggi consecutivi, entrambi per 1-1, e ha l’occasione di interrompere la striscia in casa contro l’Atletico Peschici, formazione al 10° posto in classifica, ma a soli tre punti dall’ultima piazza; e che quindi rappresenta una ghiotta occasione per i biancazzurri.