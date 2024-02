Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di continuità

Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di continuità, con le due formazioni biscegliesi entrambe vincenti nel turno precedente dei rispettivi campionati, il girone A rispettivamente in Promozione e Prima Categoria.

Il Don Uva ha vinto negli ultimi due impegni casalinghi, contro Troia e Sporting Apricena, ma non vince in trasferta dalla terza giornata, proprio a domicilio dello Sporting Apricena, ma cercherà di interrompere la striscia negativa alle 15:00 di domenica 10 febbraio; in casa della Virtus San Ferdinando, che arranca nei bassifondi della classifica.

La Virtus è reduce da due vittorie di fila e cerca il tris in casa contro la Virtus Molfetta, molto più indietro rispetto ai biancazzurri in classifica, che sperano per questo di proseguire nella loro striscia positiva nel match delle 15:00, contemporaneamente a quello dei biancogialli, con Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di continuità nella domenica pomeriggio di calcio biscegliese.