Don Uva ospita il Lucera Calcio, Virtus Bisceglie sul campo dell’ostico Nick Calcio Bari

Il calcio dilettantistico biscegliese torna in campo questo fine settimana. Don Uva impegnato domani al Di Liddo contro Lucera Calcio (fischio d’inizio ore 14.30), per la nona giornata del campionato Promozione, girone A. Virtus Bisceglie protagonista in esterna sul campo di Nick Calcio Bari (ore 14.30), in occasione della settima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Situazione altalenante in casa Don Uva. I giocatori biancogialli, dopo la vittoria tennistica per 6-0 contro San Giovanni, incassano una sconfitta esterna a favore di Foggia (2-0). Contro Lucera è importante, per i giocatori biancogialli, riprendere fiducia nei propri mezzi e cercare di trovare nei prossimi impegni continuità di risultati. Gli avversari sono reduci da una vittoria interna per 3-1 alle spese di Levante Azzurro e sono un gradino sopra i giocatori biscegliesi in classifica (+2 a quota 12 punti).

Virtus Bisceglie viene da una sconfitta di misura per 1-0 con i cugini molfettesi. Il match è stato protagonista di diverse discussioni in merito al rigore concesso ma è arrivato il momento di voltare pagina. I baresi, nelle ultime due uscite stagionali hanno ottenuto una vittoria contro Atletico Peschici (5-0) e un pareggio fuori casa con il punteggio di 2-2, sulle tavole di Stornarella. Bari avrà dalla propria parte il fattore campo, un ostacolo in più per i biscegliesi che dovranno affrontare a testa alta la seconda forza del raggruppamento.