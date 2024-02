Don Uva nella tana del Lucera, Virtus ospita Sannicandro

Riscattare il ko casalingo e dare continuità al buon momento di forma. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 25 Febbraio alle ore 15.00.

Il Don Uva sarà di scena al Comunale di Lucera ospite della compagine locale nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione girone A. Un match dal coefficiente di difficoltà elevato per gli uomini di Capurso desiderosi di far punti per risalire posizioni in classifica. I padroni di casa mettono nel mirino il terzo successo di fila dopo le affermazioni con Canusium e Bitritto Norba. All’andata i biancazzurri si imposero per 2-1 grazie ai gol di Pozzozengaro e Mawa. Per i biscegliesi non bastò il gol di Conte.

Dopo la vittoria in rimonta sul Top Player Minervino, la Virtus Bisceglie va a caccia del quinto successo consecutivo contro il Real Sannicandro nel diciannovesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A in programma al “Di Liddo”. Sulla carta i virtussini hanno i favori del pronostico considerando il momento positivo e la posizione in classifica. Tra la Virtus e il Real Sannicandro vi sono 21 punti di distacco. Statistiche alla mano si affrontano due squadre tra le meno perforate del girone avendo subito rispettivamente 27 e 28 gol. All’andata i biscegliesi vinsero per 2-1.

Foto: Sergio Porcelli