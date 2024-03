Calcio regionale: Don Uva in trasferta, Virtus a caccia del riscatto

Dare continuità al bel successo casalingo e riscattarsi dal ko rimediato nell’ultimo turno. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 10 marzo nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria con fischio d’inizio alle ore 15.00.

I biancogialli di Capurso si recheranno a Foggia, tana del Cosmano Sport, in occasione del ventitreesimo incontro del campionato di Promozione. Si affrontano due squadre che navigano nella parte centrale della graduatoria con il Don Uva favorito sulla carta in virtù della migliore posizione in classifica. Al contempo la squadra foggiana punta al riscatto dopo il ko rimediato con il Bitritto Norba e, nell’ultima gara casalinga, ha battuto per 2-1 il Canusium. Nel match d’andata i biscegliesi vinsero per 3-2 grazie alla doppietta di Gadaleta intervallata dall’acuto di Conte.

La Virtus Bisceglie, dopo il ko contro il Maracanà San Severo, cerca il riscatto nel match interno con l’Audace Cagnano valevole per il ventunesimo turno del torneo di Prima Categoria girone A. Una gara che si prospetta rognosa per i virtussini considerando che se la vedranno con la settima forza del girone ad una lunghezza dal quinto posto. Dieci i punti di distacco tra le due squadre. La Virtus Bisceglie ne ha conquistati sinora 40 mentre il Cagnano 30. All’andata la Virtus fu sconfitta per 2-1.

Foto: Pagina Facebook Don Uva