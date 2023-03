Don Uva in esterna con la Virtus Palese, Virtus al Di Liddo ospita l’Audace Cagnano

Nella giornata di domani, ritorna in campo il calcio dilettantistico biscegliese. Il Don Uva sarà impegnato fuori casa contro la Virtus Palese alle ore 16.00, per la ventiquattresima giornata del campionato Promozione, girone A. La Virtus Bisceglie sarà di scena al Di Liddo alle ore 11.00 con ospite l’Audace Cagnano, in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Allo stadio “Lovero” i giocatori biancogialli arrivano con una ventata di ossigeno, dopo la vittoria interna con il punteggio di 2-0 ai danni di Trani. La Virtus Palese è invece reduce da un pesante ko di 5-0 per mano della Virtus Mola. È una sfida importante per i biscegliesi: gli avversari di turno sono una posizione sopra in classifica a +4 e un’eventuale seconda vittoria consecutiva rilancerebbe il morale interno della squadra.

I biancazzurri sono invece chiamati a risollevarsi dopo la sconfitta di misura fuori casa con l’Atletico Vieste, proprio come gli avversari di turno, usciti sconfitti a vantaggio dello Stornarella. I biancazzurri hanno bisogno di macinare punti. Notando la classifica, infatti, si trovano all’ultima piazza disponibile per l’accesso ai Playoff, a +1 dallo Stornarella.