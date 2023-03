Don Uva e Virtus Bisceglie mancano l’appuntamento con la vittoria

Il Don Uva, in occasione della ventiduesima giornata del campionato Promozione, girone A, è uscita sconfitto dal confronto con il Lucera (1-0). La Virtus invece è riuscita a strappare un pareggio con Nick Calcio bari (1-1), nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato Prima Categoria, girone A.

Si conclude senza vittorie la domenica del calcio dilettantistico biscegliese. I biancogialli dovranno cercare di reagire dopo la sconfitta per 1-0 con il gol al 23esimo minuto di Oscar Mawa, arrivato con un destro rasoterra chirurgico. Sale pericolosamente a nove il numero delle sconfitte stagionali, dopo una partita più che dominata dai giocatori di casa.

I biancazzurri sono riusciti a rimediare allo svantaggio, dopo il gol dal dischetto di Bovio, che è riuscito a spiazzare Piarulli. Per tutta la durata dei 90 minuti, si è trattata di una sfida molto fisica difficile, anche a causa della pioggia caduta in mattinata. La Virtus è riuscita a riportare l’equilibrio grazie al rigore di Mattia Pasculli. Sesto pareggio stagionale per i giocatori di mister Piccarreta.