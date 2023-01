Don Uva e Virtus Bisceglie in campo per i primi impegni del 2023

Dopo la pausa natalizia ritorna in campo il calcio biscegliese dilettantistico.Il Don Uva se la vedrà in esterna a Rutigliano domani alle ore 11.00, per la quindicesima giornata del campionato Promozione, girone A. Scenderà in campo domani anche la Virtus Bisceglie, in trasferta con il Canusium alle ore 11.00, per la tredicesima giornata del campionato Prima Categoria, girone A.

Gli avversari che Don Uva affronterà in questo turno sono il fanalino di coda del raggruppamento, con 6 punti e sole 2 vittorie all’attivo. Non nuotano però in buone acque i giocatori biscegliesi, pericolosamente vicini alla zona playout, che mancano l’appuntamento con la vittoria da diverse giornate.

L’anno solare per Virtus Bisceglie si apre con una sfida davvero molto interessante. La partita contro Canusium, prima in classifica nel girone A (28 punti), può farci capire quante belle soddisfazioni possono darci i biancazzurri (a quota 20 punti) in quest’annata. Chiudere con una vittoria il girone d’andata darebbe una grande spinta per il girone di ritorno e in chiave playoff.