Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate al Di Liddo per gli ultimi match del 2022

Il calcio dilettantistico biscegliese è alle ultime battute per quanto riguarda l’anno solare 2022. Don Uva sarà impegnato domani alle ore 14.30 in casa contro Spinazzola, per la quattordicesima giornata del campionato Promozione, girone A. Domani Al Di Liddo giocherà anche Virtus Bisceglie con ospite Minervino (ore 11.00), in occasione della dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Una sfida difficile attende i giocatori biancogialli, che non riescono a centrare l’appuntamento con la vittoria da diverse partite. Gli avversari di turno sono tra le squadre meglio attrezzate del girone; Spinazzola occupa la seconda posizione a quota 27 (a -7 dalla capolista Virtus Mola). L’umore per il Don Uva nelle ultime giornate è sceso, ma per questo match il pubblico non mancherà sicuramente nel dare il proprio supporto.

Virtus Bisceglie (17 punti) e Minervino (15 punti) sono due compagini che in classifica si trovano rispettivamente in quinta e settima piazza. Un match abbastanza significativo, che può cambiare il volto alla zona medio alta della graduatoria. I biscegliesi vogliono concludere il 2022 in bellezza, dopo il pareggio esterno a reti inviolate con Zapponeta. Minervino non è da meno, visto il pareggio nell’ultima partita per 2-2 in casa con Peschici.