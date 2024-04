Don Uva chiude con il Bitritto Norba, Virtus a Vieste

Chiudere il campionato nel migliore dei modi e proseguire la striscia positiva di risultati. Con questo intento Don Uva e Virtus Bisceglie scenderanno in campo domenica 14 Aprile.

I biancogialli ospitano al “Di Liddo” il Bitritto Norba nel ventiseiesimo nonchè ultimo incontro del campionato di Promozione girone A. Entrambe le squadre hanno raggiunto l’obiettivo prefissato ad inizio stagione quindi si preannuncia una gara aperta ad ogni risultato. Le due compagini si affrontano a dieci giorni di distanza dal match d’andata terminato per 4-3 a favore del Bitritto. Fischio di inizio alle ore 11.15.

Trasferta allo “Spina” di Vieste per la Virtus Bisceglie ospite della compagine locale nel ventiquattresimo incontro del torneo di Prima Categoria. I virtussini mettono nel mirino il quindicesimo successo in campionato per rimanere in scia del terzo posto occupato dall’Ideale Bari. I padroni di casa invece sono reduci dal pirotecnico 4-4 con la Gioventù Calcio San Severo. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Foto: Cristina Pellegrini