Don Uva cade a Palese, Virtus vince in rimonta / CLASSIFICHE

Bilancio agrodolce per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di oggi, 10 Dicembre.

I biancogialli di mister Capurso vengono sconfitti per 2-0 dalla Virtus Palese nel posticipo del quattordicesimo turno del campionato di Promozione, girone A. In virtù del ko esterno, il Don Uva rimane a quota 18 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 17 Dicembre, ospiterà al “Di Liddo” il Città di Trani battuto per 3-1 dallo Sporting Apricena.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Vittoria in rimonta per la Virtus Bisceglie che supera per 3-1 il Gioventù Calcio San Severo nel dodicesimo incontro del torneo di Prima Categoria, girone A. Ospiti in vantaggio al 12′ con Bonabitacola. La Virtus cerca in tutti i modi di pareggiare i conti riuscendoci all’80’ con Trawaly abile a concretizzare l’assist di Ragno. Azzerato lo svantaggio i biscegliesi ribaltano il risultato con Di Franco protagonista di una conclusione dalla distanza che ha beffato il portiere Casano. In pieno recupero, precisamente al 94′ Binetti sigla il definitivo 3-1. Virtus Bisceglie che si porta a 24 punti che significa in quarta posizione. Domenica prossima trasferta a San Giovanni Rotondo per l’ultima d’andata.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini