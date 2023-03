Don Uva cade a Palese, Virtus Bisceglie vince di misura / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta di misura. Sono questi gli esiti delle partite che hanno visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 26 marzo.

I biancogialli vengono battuti in trasferta per 2-1 dalla Virtus Palese nel match valevole per il ventiquattresimo incontro del campionato di Promozione girone A. La rete biancogialla porta la firma di Preziosa al 45′ della seconda frazione di gioco. Per quanto concerne i padroni di casa reti di Morea e Miccoli. In virtù del ko odierno, i biscegliesi rimangono a quota 26 e nel prossimo turno, in programma domenica 2 aprile, ospiteranno al “Di Liddo” l’Atletico Acquaviva.

Va meglio invece la Virtus Bisceglie che, sul sintetico cittadino, supera per 2-1 l’Atletico Cagnano nell’anticipo del ventiduesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A riscattando così la sconfitta maturata a Vieste una settimana fa. I padroni di casa sbloccano il risultato al 21′ con Pasculli su calcio di rigore. Al 42′ arriva il pareggio degli ospiti. Al tramonto della prima frazione di gioco, gli ospiti rimangono in 10. L’Atletico Cagnano rimane in 9 uomini ed al 54′ ed al minuto numero 61, viene espulso un terzo giocatore della compagine biancorossa. ll gol decisivo arriva al 76’. Pasculli viene atterrato in area dal difensore ospite. Il direttore di gara concede la massima punizione ai virtussini ed espelle il difensore avversario. Lo stesso giocatore si incarica della battuta siglando il 2-1. In pieno recupero arriva il quinto cartellino rosso per l’Audace. In virtù del nono successo in campionato, la Virtus Bisceglie si porta a quota 33 punti consolidando la quinta posizione. Domenica 2 aprile trasferta a San Severo ospite della Gioventù Calcio.

Foto: Cristina Pellegrini