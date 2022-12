Don Uva attende il San Ferdinando, Virtus Bisceglie in esterna con il Real Zapponeta

Il calcio dilettantistico biscegliese ritorna in campo questo weekend. Don Uva Bisceglie impegnato in casa con ospite il San Ferdinando, per la tredicesima giornata del campionato Promozione, girone A (fischio d’inizio domani ore 14.30). Nell’undicesima giornata del campionato Prima Categoria, girone A, Virtus Bisceglie se la vedrà domani in esterna contro Real Zapponeta (ore 14.30).

Il Don Uva del presidente Milone fatica a trovare la vittoria: lo dimostra l’ultima sconfitta domenica scorsa per 3-1 fuori casa con l’Atletico Acquaviva. San Ferdinando è tra le squadre più in forma del girone (terzo posto nel raggruppamento) ed è reduce da una schiacciante vittoria alle spese del Real San Giovanni (5-0). Non è una sfida facile per i biancogialli, i quali però se mettono da parte le ultime tre prestazioni opache, possono fare il colpaccio, sostenuti dal pubblico di casa.

Per quanto riguarda Virtus Bisceglie, la situazione è positiva. Nell’ultima uscita stagionale, i biancazzurri sono riusciti ad imporsi in casa contro San Severo (1-0) e anche il Real Zapponeta non ha mancato l’appuntamento con la vittoria, asfaltando Atletico Peschici per 4-0. Gli avversari di turno lottano per uscire dalle sabbie pericolose dei playout (penultimo posto a quota 7 punti). I biscegliesi sono chiamati alla massima attenzione, in un match importante per confermare la propria presenza per la lotta playoff.