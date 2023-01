Don Uva al “Di Liddo” ospita il Levante Azzurro, Virtus Bisceglie in esterna contro Peschici

Dopo il weekend di pausa, ritorna in campo il calcio dilettantistico biscegliese. Il Don Uva sarà protagonista domani in casa al Di Liddo contro il Levante Azzurro (ore 15.00), per la sedicesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Per la Virtus Bisceglie, la prima giornata del girone di ritorno coincide con la sfida in esterna contro Peschici (ore 15.00), nel campionato di Prima Categoria, girone A.

Il cammino dei giocatori biancogialli deve cambiare. Nelle ultime tre uscite stagionali i biscegliesi hanno raccolto poco: lo dimostrano le due sconfitte per mano di San Ferdinando e Spinazzola e il pareggio ottenuto nell’ultimo match con Rutiglianese (1-1). Sulla carta gli ospiti sono avvantaggiati. Levante Azzurro è infatti in piena corsa per la lotta Playoff, mentre Don Uva man mano che le giornate passano si avvicina vorticosamente nella zona Playout.

Virtus Bisceglie invece viaggia su acque molto più calme. Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultima uscita stagionale in trasferta a vantaggio di Canusium (3-0), i giocatori di mister Piccarreta si affacciano al rush finale di campionato con i migliori propositi. I biancazzurri sono in quinta posizione a quota 20 punti e i risultati sono arrivati soprattutto grazie alla solidità di squadra. Peschici è un avversario che occupa la penultima piazza del raggruppamento con 11 punti. L’esito dell’ultimo scontro tra le due squadre ha visto primeggiare Peschici per 4-1.