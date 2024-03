Diaz scende in Basilicata, turni casalinghi per Futbol Cinco e Nettuno

Il primo sabato del mese di Marzo ha in programma tre gare tutte da vivere per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

I biancorossi saranno di scena al “Pala Pergola” di Potenza per affrontare il Città di Potenza nel settimo turno del girone di ritorno del campionato cadetto girone G. La Diaz è reduce dal pareggio interno contro il Castellana calcio a 5 mentre i lucani puntano al riscatto dopo il ko con il Senise e vogliono dare continuità all’imbattibilità interna. Si affrontano il secondo miglior attacco e la difesa meno perforata. Lucani a segno in 82 occasioni (di cui 35 portano la firma del duo Canadeo – Claps). I ragazzi di Di Chiano invece hanno subito 37 marcature. All’andata il Potenza si impose per 3-2. Fischio d’inizio ore 15.30.

Mezz’ora più tardi toccherà al Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai” ospiterà il Volare Polignano nel ventitreesimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri vogliono proseguire il buon momento di forma e conquistare ulteriori punti salvezza. Di fronte un Polignano reduce dall’affermazione interna sul Ruvo. Statistiche alla mano si affrontano il peggior reparto difensivo ed il secondo reparto offensivo meno prolifico. I biscegliesi hanno subito sinora 114 gol mentre i biancorossi hanno siglato 68 reti (peggio solo il Ruvo).

Chiude il programma il Nettuno che se la vedrà con l’Eraclio in occasione del diciannovesimo turno del campionato serie C2 girone A. I ragazzi di Ventura vogliono voltare pagina dopo il ko con l’Altamura e conquistare punti per interrompere la striscia negativa che dura da sei gare.

Foto: Felice Nichilo