Diaz ospita il Castellana nel primo turno di Coppa Italia

Martedì di Coppa Italia quello odierno per la Diaz impegnata questa sera, ore 20, al PalaDolmen contro il Castellana nel match valido per il primo turno.

La capolista biscegliese del girone G di Serie B ha come obiettivo quello di centrare per la prima volta nella sua storia la Final Eight. Gli uomini di Andrea Rotondo dal canto loro proveranno a ribaltare il pronostico e rifarsi dell’unico precedente stagionale con la Diaz che vinse in esterna per 6-2.

In caso di parità al termine dei 40 minuti spazio a due supplementari da 5 minuti ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, si qualificherà la squadra ospitante.