Diaz e mister Capurso ai saluti, Cortellino: “E’ stato un onore ed un privilegio”

Dopo una stagione e mezza termina il rapporto tra la Diaz Bisceglie ed il tecnico Leopoldo Capurso. La decisione è stata presa in maniera consensuale dalle due parti.

Risultati importanti quelli raggiunti da Leopoldo Capurso alla guida della compagine biscegliese. Giunto a dicembre del 2021, l’ex tecnico di Bisceglie C5 e Kaos Futsal è stato capace di portare il team biancorosso ai playoff per la prima volta nella sua storia, ripetendosi poi nella stagione appena conclusasi.

“Avere Leopoldo Capurso alla guida del club – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – è stato un onore ed un privilegio per tutti. Abbiamo raggiunto risultati importanti nonostante ci siano state numerose vicissitudini. Adesso con il resto della dirigenza studieremo le dinamiche per il futuro prossimo in modo tale da ripartire in vista della prossima stagione”.