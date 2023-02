Diaz attende il Dream Team Palo, match decisivo per il futuro dei biscegliesi

Nuovo importante appuntamento di campionato per la Diaz che domani, sabato 18 febbraio ore 16:00, al PalaDolmen ospita il Dream Team Palo, match valevole per il diciannovesimo turno di Serie B, girone G.

Biscegliesi quarti in graduatoria e reduci dalla bella vittoria per 4-1 maturata in trasferta contro il Castellana, “La vittoria di sabato scorso – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – ha un valore inestimabile con i ragazzi che hanno, come si suol dire, gettato il cuore oltre l’ostacolo. I nostri hanno dato tutto in campo per la maglia, nonostante le difficoltà dovute alla assenze. È stata una prova che mi ha reso orgoglioso di loro”.

Una vittoria che permette alla Diaz di credere ancora nell’obiettivo promozione diretta. Parte probabilmente il momento più importante della stagione, “E’ un mese decisivo per la Diaz – sottolinea il numero uno del club – abbiamo impegni casalinghi contro Palo e Sammichele dove con tutta probabilità si deciderà il nostro destino”. Al PalaDolmen arriva il Dream Team Palo guidato da mister Guarino, seconda forza del girone G con sette punti di vantaggio sui biscegliesi, “Siamo pronti e concentrati – afferma Cortellino – consapevoli che l’unico obiettivo è vincere. Queste sono le partite che mi piace giocare, dove si racchiudono tutte le tensioni ed i sacrifici di un anno. Una partita che si preannuncia bellissima e sono certo che sarà così”. Palo squadra che gioca bene al futsal, ma Cortellino fa un nome su tutti, “Se devo citarne uno dico Silvio Dell’Olio perché contro di noi è stato quasi sempre decisivo in passato. All’andata non ha fatto gol – chiosa il presidente della Diaz – ma è sicuramente il pericolo numero uno del Palo”.

Diaz che recupera dopo il turno di squalifica Allison e Di Benedetto, mentre dovrà ancora fare a meno di mister Capurso. Match che sarà trasmesso da Puglia5 in diretta streaming sulla pagina Facebook Diaz Bisceglie a partire dalle ore 15:55.