Diaz attende il Castellana, derby della Bat per il Cinco, Nettuno in trasferta

L’ultimo sabato del mese di Febbraio ha in programma tre gare tutte da vivere per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo alle ore 16.00.

La capolista biancorossa ospita al “Pala Dolmen” il Castellana nel turno numero 17 del campionato cadetto, girone G. I biscegliesi vanno a caccia del tredicesimo acuto in campionato per mantenere i due punti di vantaggio sul Città di Acri impegnato a Mirto. Gli ospiti invece sono reduci da tre vittorie di fila e vogliono proseguire il buon momento di forma per migliorare la terza posizione in graduatoria. Si prospetta una sfida tattica considerando che si affrontano le due migliori difese del torneo. La Diaz ha subito 35 reti mentre il Castellana 46. Si tratta del terzo incontro tra le due squadre tra campionato e coppa con il bilancio che pende a favore dei biscegliesi vittoriosi in entrambi gli incontri.

Derby della sesta provincia per il Futbol Cinco di scena al “Pala Disfida Mario Borgia” per affrontare il Futsal Barletta nel ventiduesimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri puntano a dare continuità al bel successo casalingo contro gli Azzurri Conversano. Non sarà semplice in quanto se la vedranno con la seconda forza del girone vogliosa di conquistare l’intera posta in palio dopo il pareggio per 2-2 con il Ruvo e desiderosa di mantenere l’imbattibilità interna che dura da tre gare. Si affrontano il quarto miglior attacco ed il reparto arretrato meno perforato. Il Futbol Cinco ha siglato sinora 88 gol, il Futsal Barletta ne ha subiti 47. All’andata i barlettani si imposero per 4-2.

Chiude il programma il Nettuno di scena ad Altamura ospite dell’Altamura nella diciottesima giornata del campionato di serie C2, girone A. Biancazzurri a caccia di punti per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria ed interrompere un digiuno che dura da cinque partite.

Foto: Felice Nichilo