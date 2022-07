Diaz assoluta protagonista del mercato estivo con l’acquisto di Alemao

E’ un colpo di mercato che farà rumore per molto tempo, quello messo a segno dalla Diaz che ufficializza l’acquisto di Alemao Glaeser.

Il neo acquisto della Diaz con i suoi 191 cm di altezza rappresenta il prototipo del pivot dominante, capace di fare reparto da solo ed essere al tempo stesso utile sponda per i compagni. Valanghe di gol hanno contraddistinto la carriera di Alemao che vanta numerose stagioni in serie A con le maglie di Arzignano, Perugia ed Augusta. Le vittorie non sono mancate, come le promozioni in A con la Marca Trevigiana e quelle in A2 con Cogianco Genzano (vittoria anche della coppa Italia di categoria) e Atletico Cassano. Proprio nelle fila dei “pellicani” il neo bomber biancorosso ha scritto pagine importanti mettendo a segno 142 gol in 127 gare ufficiali negli ultimi sei anni.

Adesso Alemao sbarca a Bisceglie per diventare un nuovo idolo dei tifosi biancorossi, “La possibilità di venire alla Diaz è nata qualche tempo fa – ammette – si è concretizzata ora grazie alla grande correttezza e stima reciproca con il presidente Cortellino. La simpatia per l’ambiente della Diaz c’è sempre stato da parte mia, adesso è arrivato il momento di far parte di questa società storica in città e che ha fatto bene negli ultimi anni”.

Il curriculum di Alemao è pieno zeppo di soddisfazioni e storie, comprese le presenze con la Nazionale Italiana con la quale ha esordito nel 2005. Adesso parte una nuova avventura chiamata Diaz, “Mi auguro sia un nuovo e bellissimo capitolo per la mia carriera e anche dal punto di vista umano. Ho scelto la Diaz per questioni che vanno oltre l’aspetto tecnico o tattico – sottolinea Alemao – ma anche perché voglio rimanerci il più possibile e scrivere pagine importanti di questo club”.

Una base solida che con l’arrivo di Lopopolo e dello stesso Alemao diventa competitiva ai massimi livelli, “C’erano già giocatori molto forti – evidenzia il bomber italo-brasiliano – ma fondamentale è avere un allenatore di serie A che ti guida come mister Capurso e che porterà tutti ad alzare l’asticella. La società sta facendo i passi giusti e con grande organizzazione sta costruendo un roster competitivo per una serie B che prevedo molto dura e competitiva. Il girone che comprende le pugliesi non è mai facile, il prossimo avrà tante squadre forti, tanto da definirlo molto simile ad una A2. Ci sarà da divertirsi – conclude Alemao – poi giocare in una piazza con blasone come quelle di Bisceglie renderà tutto ancor più speciale”.