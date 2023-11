Coppa Puglia: pari e patta tra Virtus Bisceglie e Audace Barletta

La Virtus Bisceglie non è andata oltre il pareggio casalingo nella sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Puglia contro l’Audace Barletta.

Gara condizionata dalle diverse assenze su ambedue i fronti per indisponibilità varie legate a ragioni lavorative. Poche le opportunità degne di nota in un primo tempo senza particolari sussulti: i padroni di casa hanno calciato tre volte verso la porta barlettana ma senza rendersi pericolosi, mentre Musacco si è fatto trovare pronto su una botta dalla distanza al 33′.

Risultato sbloccato al 55′: Rizzi, su calcio piazzato, ha corretto il pallone in rete portando i suoi in vantaggio. La reazione della Virtus si è limitata a una punizione terminata oltre la traversa al 66′ mentre gli ospiti, in contropiede, hanno provato a pungere andando vicini al raddoppio con un tentativo neutralizzato da Musacco. Nel finale i biancazzurri si sono proiettati in attacco e un’incursione di Papagni è stata fermata con un fallo in area. Rigore sfruttato nel migliore dei modi da Leo Ragno per l’1-1.

Gara di ritorno prevista per mercoledì 29 novembre al “Manzi-Chiapulin” di Barletta (fischio d’inizio 14:30). Domenica 19, invece, Virtus Bisceglie e Audace Barletta si ritroveranno per il match della nona giornata del campionato di Prima categoria.