Coppa Italia lotta libera: buoni risultati per le biscegliesi Palomba e Simone

Riscontri importanti quelli ottenuti dalle lottatrici biscegliesi del Team Wrestling Palomba Francesco in occasione della Coppa Italia femminile di lotta libera disputata lo scorso 11 novembre a Rovereto.

L’evento, riservato alle categorie Under 17 e Over 17, ha visto Rossella Palomba, già bronzo al campionato italiano, ha conquistato un importante secondo posto, confermandosi tra le più forti della categoria 69 Kg tra le Under 17. Valeria Simone, invece, ha portato a casa un quarto posto dopo aver lottato nella finale per il terzo posto, sull’atleta delle FF.OO di Roma.

Le due atlete, allenate dal coach Giuliano Palomba, affronteranno un ciclo di allenamento di preparazione per il Campionato Italiano assoluto che si disputerà a gennaio 2024.