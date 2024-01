Coppa Italia, la Diaz approda al turno successivo

Continua il percorso della Diaz nella Coppa Italia di Serie B. Nel primo turno, disputatosi questa sera, i biancorossi hanno superato al “Paladolmen” per 4-2 il Castellana calcio a 5 dopo i tempi supplementari. Al termine dei tempi regolamentari squadre sul 2-2, poi la squadra di mister Di Chiano ha allungato nei due mini tempi.

Per i biscegliesi sono andati a segno Garcia Rubio, Mongelli, D’Elisa, oltre ad autorete. Per gli ospiti invece, gol di Lacatena e Lacarbonara. La Coppa Italia va in archivio e ritornerà il 13 febbraio con i ragazzi di mister Di Chiano che se la vedranno con il Città di Acri vittorioso per 11-9 sul Senise. Per quanto concerne il campionato, la Diaz ospiterà sabato 27 gennaio il Mirto.

Foto: Felice Nichilo