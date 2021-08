Colpo Lions Basket, preso il pivot Marcelo Dip

Un colpo di mercato di assoluto valore è quello messo a segno nelle ultime ore dai Lions Basket Bisceglie che si sono assicurati Marcelo Dip.

Pivot italo-argentino di 37 anni (205 cm per 105 kg), Dip nel corso dell’ultima stagione ha contribuito alla promozione di Nardò in A2 con 8.1 punti e 4.8 rimbalzi di media in 24.3 minuti di utilizzo nel corso delle decisive sfide dei playoff. Il neo acquisto dei biscegliesi in carriera ha vestito le maglie di Ribera, Catanzaro, Gorizia, Recanati, Reggio Calabria, Martina Franca, Pescara, Omegna, Eurobasket Roma, Poderosa Montegranaro, ancora Omegna, Caserta, Matera e infine Nardò.

Esperienza, qualità e doti indiscusse da leader racchiudono gli ingredienti di un giocatore come Dip, fortemente cercato da allenatore e dirigenza a che adesso rappresenta l’acquisto numero otto del mercato estivo.