Calcio regionale: scontri d’alta classifica per Don Uva e Virtus Bisceglie

La diciannovesima giornata del campionato Promozione, girone A, vede il Don Uva Bisceglie andare in trasferta per la sfida contro il Virtus Mola Calcio (fischio d’inizio oggi alle ore 15.00). Anche per la Virtus Bisceglie è in programma una partita contro le zone alte della classifica. Lo Sporting Apricena sarà ospite al Di Liddo (oggi alle ore 11.00) per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Dopo una sana ventata di ossigeno con la vittoria interna ai danni di Football Club Capurso con il punteggio di 2-1, i biancogialli dovranno misurarsi con la capolista del girone, a quota 45 punti. Virtus Mola, però, è reduce da un inaspettato pareggio a reti inviolate con Real San Giovanni (squadra che si trova proprio dietro il Don Uva in classifica). Nonostante la graduatoria, è importante non dimenticarsi che nel girone d’andata i biscegliesi sono riusciti a strappare un pareggio con il Virtus Mola (1-1).

Sul cammino della Virtus Bisceglie, invece, si presenta un match da dentro o fuori alle posizioni che contano. Lo Sporting Apricena è terzo a 31 punti e si trova a +7 dai biscegliesi, che sperano in un passo falso di Nick Calcio Bari per entrare con più sicurezza in zona playoff. I biancazzurri dovranno rialzare la testa dopo il pareggio esterno per 1-1 con il Troia, cercando di replicare il successo del girone d’andata (2-0).