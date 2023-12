Calcio regionale, sconfitte per Don Uva e Virtus Bisceglie / RISULTATI E CLASSIFICA

Turno prenatalizio da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie che cedono rispettivamente a Città di Trani e Real San Giovanni nei match disputatosi domenica 17 Dicembre.

I biancogialli vengono battuti per 1-0 dalla compagine tranese nel quindicesimo incontro del campionato di Promozione girone A. La rete della vittoria ospite arriva al 93′ con il calcio di rigore siglato da Florio che spiazza Troilo. Il Don Uva rimane a quota 18 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 7 Gennaio, ospiterà al “Di Liddo” lo Sporting Apricena.

Capitombolo esterno per la Virtus Bisceglie sconfitto per 4-1 dal Real San Giovanni nel tredicesimo turno del torneo di Prima Categoria girone A interrompendo la striscia positiva che durava da tre partite. I virtussini restano a 24 lunghezze e torneranno in campo domenica 7 Gennaio nella tana dell’Ideale Bari.

Foto: Cristina Pellegrini