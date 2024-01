Calcio regionale, insidiosa gara per il Don Uva. Virtus in casa

Dare continuità ai buoni risultati ottenuti nell’ultimo turno. E’ questo l’obiettivo di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 14 Gennaio entrambe alle ore 14.30.

I biancogialli saranno di scena al “Giammaria” di Acquaviva ospite dell’Atletico nel quarto incontro del girone di ritorno del campionato di Promozione. L’obiettivo dei ragazzi di mister Capurso è di uscire indenne dal domicilio della terza forza del girone per avvicinarsi alle posizioni nobili della graduatoria. I padroni di casa puntano a proseguire la lunga striscia positiva di risultati e vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta ottenuta all’andata con il Don Uva che si impose per 2-0. Non sarà dell’incontro Prekducaj appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Dirigerà l’incontro Gabriele Maria Matera di Barletta coadiuvato da Alessandro Laquintana di Foggia e Rocco Epicoco di Brindisi.

Turno casalingo per la Virtus Bisceglie che ospiterà al “Di Liddo” l’Etra Vancouver Barletta nel turno numero 15 del torneo di Prima Categoria girone A. Biscegliesi reduci dal 3-3 con l’Ideale Bari e sulla carta partono con i favori del pronostico dovendo affrontare l’ultima della classe che non vince una partita proprio dal match con i biscegliesi. Mister Maffucci dovrà fare a meno degli squalificati Ragno e Papagni. La gara sarà diretta da Emilio Francesco Pio Miraglia di Foggia.

Foto: Pagina facebook Don Uva