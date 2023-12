Calcio regionale: grande rimonta della Virtus, altro k.o. per il Don Uva / CLASSIFICHE

Grande rimonta della Virtus, altro k.o. per il Don Uva; questo il resoconto delle partite in cui sono state impegnate le due formazioni biscegliesi, rispettivamente militanti in Prima Categoria e Promozione.

Grande rimonta della Virtus Bisceglie che batte per 4-2 l’Atletico Vieste, conquistando così la settima vittoria stagionale, dopo un primo tempo che, invece, lasciava presagire tutt’altro esito. Infatti la prima frazione si era conclusa sul punteggio di 0-2 per gli ospiti; ma Trawaly (autore di una doppietta) e compagni sono stati in grado di ribaltare l’inerzia della partita al rientro in campo dagli spogliatoi, siglando reti in rapida successione tra 48’ e 64’, chiudendo poi la contesa all’80 col fantasista Papagni.

Per una Virtus che festeggia c’è però un Don Uva che esce amareggiato dalla trasferta di Bitritto, sconfitta per 2-0 per i biancogialli, che sono già a quota sette in questa stagione; ma che cercheranno di rialzare subito la testa nelle prossime partite e risalire la classifica.



CLICCA QUA PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI PRIMA CATEGORIA



CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI PROMOZIONE