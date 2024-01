Calcio regionale: Don Uva ospita il Troia, Virtus nella tana del Noicattaro

Tempo di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 28 Gennaio.

I biancogialli vanno a caccia del riscatto nell’incontro casalingo con il Troia nel turno numero 18 del torneo di Promozione. Non sarà una gara molto semplice in quanto la squadra foggiana è in serie positiva da sei gare e, nell’ultimo turno, ha superato per 3-1 lo Sporting Apricena. Le due compagini sono staccate di 8 punti con il Troia che ne ha ottenuti 29 mentre i biscegliesi 21. All’andata, i gialloverdi si imposero per 2-0 con i sigilli siglati da De Rita e dell’ex Bisceglie Piscopo. Fischio d’inizio alle ore 11.00.

Alle ore 15.00 toccherà alla Virtus Bisceglie che renderà visita al Noicattaro nella terza giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone A. I virtussini vanno a caccia del decimo acuto nella regular season. I padroni di casa invece, cercano punti per risalire posizioni in classifica. Nel match d’andata i biscegliesi vinsero per 4-1 trascinati dalle marcature di Amorese, Papagni, Conversano e Difrancesco.

Foto: Cristina Pellegrini