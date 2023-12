Calcio regionale: Don Uva nella tana del Bitritto Norba, Virtus con il Vieste

Riscattare il ko casalingo e riprendere il cammino in campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa Puglia. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 3 Dicembre alle 14.30.

I biancogialli di mister Capurso si recheranno allo “Scirea” di Bitritto tana del Bitritto Norba nell’incontro valevole per la tredicesima nonchè ultima giornata d’andata del campionato di Promozione. L’obiettivo è quello di dimenticare la sconfitta interna con il Canusium e tornare a far punti per risalire posizioni in classifica. Di fronte un Bitritto Norba reduce dal blitz esterno con lo Sporting Apricena e che, con la cura di mister De Francesco, a poco a poco sta risalendo posizioni in classifica ottenendo tre affermazioni nelle ultime tre uscite. Cinque i punti di differenza tra le due contendenti che non segnano tanto. Don Uva che ha siglato sinora 16 gol mentre il Bitritto Norba 11. 17 le reti subite dai biscegliesi contro i 19 del Norba.

Turno casalingo per la Virtus Bisceglie che se la vedrà con l’Atletico Vieste nel turno numero 11 del campionato di Prima Categoria girone A. Virtussini a caccia del bis dopo il bel successo sul Peschici e vogliosi di archiviare l’eliminazione di Coppa. Di fronte un Vieste reduce dal pareggio casalingo per 0-0 con il Gioventù Calcio San Severo che va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Nell’ultimo precedente, i biscegliesi si imposero per 5-0.

Foto: Cristina Pellegrini