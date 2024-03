Calcio regionale: Don Uva in casa, big match per la Virtus Bisceglie

Proseguire il buon periodo di forma e riscattarsi dal mezzo passo falso dell’ultimo turno. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 17 marzo alle ore 11.00 e 11.30.

I biancogialli di Capurso mirano al quarto risultato utile consecutivo nel match casalingo contro il Santeramo, valevole per il ventiquattresimo turno del campionato di Promozione girone A, per rimanere nelle posizioni medio alto della graduatoria. Di fronte un Santeramo reduce dalla vittoria per 3-1 sullo Sporting Apricena e con un vantaggio di sette punti sul Bitritto Norba quintultima forza del girone. All’andata, la squadra barese si impose per 1-0 grazie al gol di Cappiello.

Trasferta a Barletta per la Virtus Bisceglie che affronterà l’Audace Barletta. Si tratta del big match della ventiduesima giornata del torneo di Prima Categoria girone A. Di fronte infatti la seconda e la quarta forza del girone A. Entrambe le formazioni, nell’ultimo turno, hanno pareggiato rispettivamente con Gioventù San Severo e Audace Cagnano conseguentemente si prospetta una partita aperta ad ogni tipo di risultato. Si tratta del quarto incontro tra le due squadre con il bilancio che pende a favore dei barlettani i quali hanno ottenuto due vittorie (all’andata per 1-0 e nel match di ritorno di Coppa) ed un pareggio. Statistiche alla mano si sfidano due squadre molto prolifiche. L’Audace ha siglato sinora 53 reti che ne fanno il miglior attacco del girone invece la Virtus Bisceglie è andato a segno in 46 occasioni (quarto miglior reparto offensivo). Fischio di inizio ore 11.30.

Foto: Cristina Pellegrini