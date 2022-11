Calcio regionale: Don Uva di scena a Foggia, Virtus Bisceglie ospita Molfetta

Tempo di calcio dilettantistico nella giornata di domani. Don Uva sarà impegnato in trasferta contro Nuova Daunia Foggia (fischio d’inizio ore 14.30), per l’ottava giornata del campionato di Promozione, girone A. Virtus Bisceglie che torna a giocare in casa con ospite la Virtus Molfetta (ore 11.00), in occasione della sesta giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

I biancogialli dovranno affrontare una compagine che fino ad ora ha ben figurato in campionato. Lo dimostra la classifica, con Foggia che occupa la quarta posizione in classifica con 13 punti nel bottino (4 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio). I giocatori biscegliesi hanno l’imperativo di sfruttare al massimo questo scontro, per rimanere in scia alle posizioni che contano e portare a 2 la striscia di vittorie consecutive. Attualmente, i giocatori di casa sono a +3 e sono reduci dalla vittoria di misura per 1-0 sul campo della Rutiglianese.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, si scontrano due squadre che nell’ultima giornata hanno mancato l’appuntamento con i 3 punti. Virtus Bisceglie porterà sicuramente tanta cattiveria agonistica sul campo, dopo l’opaca prestazione fuori casa che ha visto primeggiare Sammarco per 4-2. Virtus Molfetta terzultima in classifica con zero vittorie all’attivo. Attenzione a sottovalutare un avversario che è disposto a tutto per uscire dalle sabbie mobili dei Playout.