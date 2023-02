Calcio regionale, Don Uva contro Real San Giovanni, Virtus Bisceglie ospita il Sammarco

Questa domenica ritorna in campo il calcio dilettantistico biscegliese. Il Don Uva sarà impegnato fuori casa (ore 15.00) contro il Real San Giovanni, in occasione della ventesima giornata del campionato Promozione, girone A. Per la Virtus Bisceglie ci sarà la seconda partita consecutiva fra le mura amiche del Di Liddo contro la Polisportiva Sammarco (ore 11.00), nella diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Situazione critica in casa dei giocatori biancogialli. La sconfitta interna con un netto 5-0 per mano della Virtus Mola, è andata a rendere ancora più difficile una situazione già complicata. I biscegliesi nuotano in acque pericolose: solo il Bitritto Norba la divide dalla zona playout (a 7 punti di distacco). Il match contro il Real San Giovanni (terzultima forza del girone) può essere la giusta occasione per dare il via ad un nuovo ciclo di vittorie. Nel girone d’andata è stato il Don Uva dominare con il punteggio tennistico di 6-0.

Per la Virtus Bisceglie l’atmosfera è soddisfacente. Negli ultimi due match sono arrivati due pareggi con il punteggio di 1-1 con lo Sporting Apricena e Troia. La Polisportiva Sammarco invece nell’ultima uscita è riuscita ad espugnare il campo dello Stornarella per 3-2. Attenzione agli avversari di turno, in zona playout, ma che potrebbero cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Nell’ultimo scontro i biancazzurri sono usciti sconfitti per 4-2.