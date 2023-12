Calcio regionale: Don Uva a caccia del riscatto, Virtus Bisceglie in trasferta

Tornare a fare punti e rimanere in scia alle posizioni di testa. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 17 Dicembre.

I biancogialli di mister Capurso puntano al riscatto nel match casalingo con il Città di Trani valevole per il quindicesimo turno del campionato di Promozione girone A. I biscegliesi vogliono tornare a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive per risalire posizioni in graduatoria. I biancazzurri invece, son reduci dal ko interno con lo Sporting Apricena ed occupano l’ultima posto in classifica. Si affrontano due team che non segnano tanto (il Don Uva ha siglato 16 gol mentre il Città di Trani 14). La compagine tranese ha subito 35 marcature che ne fanno il secondo peggior reparto arretrato. All’andata il Don Uva si impose per 2-1. Fischio d’inizio alle ore 11.00.

Alle 14.30 invece, toccherà alla Virtus Bisceglie di scena a San Giovanni Rotondo ospite del Real San Giovanni. Virtussini a caccia del nono successo stagionale per consolidare la quarta posizione in classifica e proseguire la striscia positiva di risultati. La compagine locale occupa il posto con 19 punti e va a caccia del riscatto dopo il ko esterno con il Maracanà San Severo. Non sarà una gara semplice per i biscegliesi in quanto il Real San Giovanni è reduce da tre vittorie consecutive dinanzi al proprio pubblico. Virtussini che hanno siglato 24 marcature e subito 16 gol mentre, i padroni di casa sono andati a segno in 21 occasioni vedendo la propria difesa perforata 21 volte.

Foto: Cristina Pellegrini